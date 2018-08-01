Лунин дебютировал за "Реал" "на ноль" в игре с "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридандрей лунинманчестер юнайтед

Лунин дебютировал за "Реал" "на ноль" в игре с "Манчестер Юнайтед"Сегодня голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дебютировал за свою новую команду.

Так, 19-летний вратарь отыграл полностью второй тайм матча Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что игра завершилась победой "красных дьяволов", украинец оставил свои ворота в неприкосновенности - оба свои мяча  соперник "сливочных" забил еще в первой половине встречи, когда за пост №1 отвечал Кико Касилья.

Напомним,  Лопетеги просит Переса подписать трех игроков. | soccernews.ru

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