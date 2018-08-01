Лунин дебютировал за "Реал" "на ноль" в игре с "Манчестер Юнайтед"

Сегодня голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин дебютировал за свою новую команду.

Так, 19-летний вратарь отыграл полностью второй тайм матча Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то, что игра завершилась победой "красных дьяволов", украинец оставил свои ворота в неприкосновенности - оба свои мяча соперник "сливочных" забил еще в первой половине встречи, когда за пост №1 отвечал Кико Касилья.

Напомним, Лопетеги просит Переса подписать трех игроков. | soccernews.ru