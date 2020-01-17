Лунин допустил результативную ошибку в дебютном матче за "Реал Овьедо"

Теги реал мадридреал овьедоальмерияандрей лунин

Лунин допустил результативную ошибку в дебютном матче за "Реал Овьедо"

Вратарь Андрей Лунин неудачно дебютировал в составе "Реала Овьедо" в матче 23-го тура испанской Сегунды против "Альмерии" (0:2).

В середине второго тайма украинский страж ворот вышел за пределы штрафной площадки, но не согласовал свои действия с защитником, что привело к голу соперника.

Напомним, что "Реал Овьедо" арендовал Лунина у мадридского "Реала" до конца сезона без права выкупа.

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