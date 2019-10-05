Лунин, Фати и Винисиус включены в сборную лучших молодых игроков Примеры по версии Marсa

Авторитетное испанское издание Marca представило свою символическую сборную, состоящую из лучших молодых игроков Примеры.

В команду вошли футболисты, чей возраст не превышает 20 лет.

Вратарь: Андрей Лунин ("Вальядолид", 20 лет);

Защитники: Педро Порро ("Вальядолид", 20 лет), Мохаммед Салису ("Вальядолид", 20 лет), Эмерсон Лейте ("Бетис", 20 лет);

Полузащитники: Ли Кан Ин ("Валенсия", 18 лет), Такефуса Кубо ("Мальорка", 18 лет), Фран Бельтран ("Сельта", 20 лет), Мартин Эдегор ("Реал Сосьедад", 20 лет);

Нападающие: Жоау Фелиш ("Атлетико", 20 лет), Ансу Фати ("Барселона", 16 лет), Винисиус Жуниор ("Реал", 19 лет).

Не пропустите: Тренер сборной Испании объяснил непопадание Фати в заявку на ближайшие матчи. | http://soccernews.ru