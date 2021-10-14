Лунин хочет уйти из "Реала"

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин намерен покинуть королевский клуб, сообщает Fichajes.net.

По сведениям источника, голкипер расстроен своим положением запасного в "Реале" и надеется перейти в клуб, где будет получать регулярную игровую практику. Интерес к нему проявляют несколько европейских клубов.

В нынешнем сезоне 22-летний Лунин не провел за "Реал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Погба выберет "Реал" при одном условии. | http://soccernews.ru