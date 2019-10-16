Лунин: "Мне надо было оставаться в "Реале"

Украинский вратарь Андрей Лунин жалеет, что покинул минувшим летом мадридский "Реал".

Напомним, что королевский клуб отдал 20-летнего голкипера в аренду "Вальядолиду".

"Никто не знал, что Навас уйдёт из "Реала". Мне нужно было воспользоваться этим шансом и остаться, если бы я это знал", - цитирует Лунина Marca.

Стоит отметить, что украинец не сыграл за "Вальядолид" ни одного матча и вполне вероятно уже зимой сменит клуб.

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