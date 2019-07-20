Лунин может отправиться в "Вальядолид"

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Лунин может отправиться в "Вальядолид"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин проведет следующий сезон в аренде.

Как сообщает AS, арендовать украинца желает "Вальядолид", который ищет замену 30-летнему Хорди Масипу.

Прошлый сезон Лунин играл в аренде за "Леганес". В составе клуба он провел 7 игр и пропустил 7 голов.

Отметим, что решение "Реала" снова отдать Лунина в аренду связано с тем, что покидать клуб этим летом отказался Кейлор Навас.

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