Лунин может отправиться в "Вальядолид"
Вратарь "Реала" Андрей Лунин проведет следующий сезон в аренде.
Как сообщает AS, арендовать украинца желает "Вальядолид", который ищет замену 30-летнему Хорди Масипу.
Прошлый сезон Лунин играл в аренде за "Леганес". В составе клуба он провел 7 игр и пропустил 7 голов.
Отметим, что решение "Реала" снова отдать Лунина в аренду связано с тем, что покидать клуб этим летом отказался Кейлор Навас.
Читайте также: "Реал" получил около 20 предложений по Лунину. | http://soccernews.ru
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|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32