Лунин может уйти из "Реала"

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Лунин может уйти из "Реала"Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Marca, Лунин рассматривает возможность ухода в зимнее трансферное окно.

По информации источника, французский "Лилль", а также испанские "Эспаньол" и "Гранада" заинтересованы в подписании украинца.

В нынешнем сезоне Лунин еще не появлялся на поле.

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