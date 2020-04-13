Лунин может вернуться в "Реал" летом

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Лунин может вернуться в "Реал" летом

Украинский вратарь Андрей Лунин может вернуться в "Реал" в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, украинец может стать дублером основного кипера "сливочных" Тибо Куртуа, так как "Реал" может покинуть Альфонс Ареола, который принадлежит ПСЖ.

21-летний Лунин начал сезон в "Вальядолиде", но провел за клуб всего два матча. В январе он перешел в "Овьедо", в составе которого сыграл девять матчей и пропустил 10 голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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