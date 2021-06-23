Лунин начнет подготовку к сезону в составе "Реала"

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Футболисты мадридского "Реала" в ближайшее время начнут подготовку к новому сезону, сообщает AS.

По сведениям источника, в настоящее время новый главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти может рассчитывать только на 15 футболистов, так как остальные игроки находятся в сборных на Евро-2020 или Кубке Америки. Среди доступных игроков есть украинский вратарь Андрей Лунин.

На первый сбор "Реала" поедут следующие игроки:

Вратари: Лунин, Алтубе

Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди

Полузащитники: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио

Нападающие: Браим Диас, Мариано, Родриго, Йович

22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За мадридский клуб он провел один матч и пропустил два гола. Ранее украинец сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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