Лунин начнет подготовку к сезону в составе "Реала"
Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен
Футболисты мадридского "Реала" в ближайшее время начнут подготовку к новому сезону, сообщает AS.
По сведениям источника, в настоящее время новый главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти может рассчитывать только на 15 футболистов, так как остальные игроки находятся в сборных на Евро-2020 или Кубке Америки. Среди доступных игроков есть украинский вратарь Андрей Лунин.
На первый сбор "Реала" поедут следующие игроки:
Вратари: Лунин, Алтубе
Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Менди
Полузащитники: Иско, Эдегор, Лукас Васкес, Асенсио
Нападающие: Браим Диас, Мариано, Родриго, Йович
22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За мадридский клуб он провел один матч и пропустил два гола. Ранее украинец сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14