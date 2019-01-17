Лунин не хочет возвращаться в "Реал" из аренды
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который играет в "Леганесе" на правах аренды, не планирует возвращаться в стан "сливочных", передает Marca.
Ранее сообщалось, что мадридцы досрочно хотят вернуть футболиста в команду из-за трансфера голкипера Кико Касильи в "Лидс Юнайтед".
Лунин доволен своим положением в "Леганесе" и не хочет возвращаться в "Реал".
В текущем сезоне голкипер участвовал только в 2 матчах Примеры. В его активе два сейва и ни одного пропущенного мяча.
"Реал", набрав 33 балла, располагается на 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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|19
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|19
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|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
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|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11