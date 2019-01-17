Лунин не хочет возвращаться в "Реал" из аренды

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, который играет в "Леганесе" на правах аренды, не планирует возвращаться в стан "сливочных", передает Marca.

Ранее сообщалось, что мадридцы досрочно хотят вернуть футболиста в команду из-за трансфера голкипера Кико Касильи в "Лидс Юнайтед".

Лунин доволен своим положением в "Леганесе" и не хочет возвращаться в "Реал".

В текущем сезоне голкипер участвовал только в 2 матчах Примеры. В его активе два сейва и ни одного пропущенного мяча.

"Реал", набрав 33 балла, располагается на 4 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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