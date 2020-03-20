Лунин объяснил провальные аренды в "Леганесе" и "Вальядолиде" обманом тренеров

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин поделился мнением о двух подряд неудачных арендах в другие клубы Примеры.

Напомним, что прошлый сезон украинский страж ворот провёл в "Леганесе" (7 матчей, 7 пропущенных голов), а первую половину текущего - в "Вальядолиде" (2 матча, 1 пропущенный гол).

"Первый критерий при переходе - общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Меня все тренеры, когда брали, говорили, что буду играть. Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?" - сказал Лунин.

В январе 21-летний голкипер перебрался в "Реал Овьедо" из Сегунды и пропустил 10 голов в 9 матчах.

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