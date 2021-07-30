Лунин останется в "Реале"

Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен

Голкипер сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин не покинет "сливочных" этим летом, сообщает MadrdistaReal.

По информации источника, главный тренер команды Карло Анчелотти верит в украинца и попробует предоставить ему игровое время.

Сам футболист очень мотивирован и сделает все возможное, чтобы оправдать доверие тренера.

Напомним, что "Реал" приобрел Лунина у "Зари" за 8 миллионов евро в 2018 году.

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