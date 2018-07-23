Лунин: "Осуществил свою мечту"

Новоиспеченный голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отдал дань уважения королевскому клубу после своей презентации в нем.

" Первое, что я хочу сказать, это спасибо. В сему "Реалу" и его президенту за то, что предоставили мне возможность осуществить мечту. "Реал" - это лучший клуб в мире. Теперь я смогу разделить свою страсть к футболу с лучшими игроками и тренерами мира, я смогу прогрессировать как игрок и как человек. Я также хотел бы поблагодарить свою семью, потому что я оказался здесь благодаря им. Я обязуюсь отдаваться по максимуму и делать все возможное, чтобы эта команда продолжала оставаться лучшей в мире ", - приводит слова 19-летнего вратаря AS.

Напомним, "Реал" определился с капитанами на новый сезон. | soccernews.ru