Лунин: "Осуществил свою мечту"

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Лунин: "Осуществил свою мечту"Новоиспеченный голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отдал дань уважения королевскому клубу после своей презентации в нем.

"Первое, что я хочу сказать, это спасибо. Всему "Реалу" и его президенту за то, что предоставили мне возможность осуществить мечту. "Реал" - это лучший клуб в мире. Теперь я смогу разделить свою страсть к футболу с лучшими игроками и тренерами мира, я смогу прогрессировать как игрок и как человек. Я также хотел бы поблагодарить свою семью, потому что я оказался здесь благодаря им. Я обязуюсь отдаваться по максимуму и делать все возможное, чтобы эта команда продолжала оставаться лучшей в мире", - приводит слова 19-летнего вратаря AS.

Напомним,  "Реал" определился с капитанами на новый сезон. | soccernews.ru

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