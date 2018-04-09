Вратарь "Зари" Андрей Лунин после перехода в "Интер" отправится в аренду в другой клуб Серии А, сообщает итальянская пресса.

Среди претендентов на 19-летнего украинца числятся "Сампдория", "Болонья" и "Дженоа".

Напомним, что "Интер" близок к приобретению Лунина за шесть миллионов евро.

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