Лунин прилетел в Мадрид для завершения сделки с "Реалом"

Вратарь "Зари" Андрей Лунин в ближайшее время станет игроком "Реала".

Как сообщает Football Espana, сегодня украинец прибыл в Мадрид, где пройдет медобследование и заключит соглашение с "Реалом".

Ранее сообщалось, что трансфер Лунина обойдется "Реалу" в 9 миллионов евро.

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