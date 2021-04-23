Лунин прокомментировал своё будущее в "Реале"

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Лунин прокомментировал своё будущее в "Реале"

Фото инстаграм Андрея Лунина

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин дал понять, что не хочет покидать Испанию.

"Интерес других клубов? Нужно, чтобы дошло до конкретики. Просто так взять и зайти в таблицу, выбирать, что нравится и не нравится - это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, обещания - это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании. Не зря же язык учил. И не только это. Просто в семейном плане мы там счастливы. Особенно в Мадриде. Сейчас я вижу своё развитие только в Мадриде", - сказал 22-летний страж ворот.

Украинец связан со "сливочными" контрактом до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" всего один матч, в котором пропустил два гола.

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