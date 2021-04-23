Лунин прокомментировал своё будущее в "Реале"
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин дал понять, что не хочет покидать Испанию.
"Интерес других клубов? Нужно, чтобы дошло до конкретики. Просто так взять и зайти в таблицу, выбирать, что нравится и не нравится - это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, обещания - это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании. Не зря же язык учил. И не только это. Просто в семейном плане мы там счастливы. Особенно в Мадриде. Сейчас я вижу своё развитие только в Мадриде", - сказал 22-летний страж ворот.
Украинец связан со "сливочными" контрактом до июня 2024 года. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" всего один матч, в котором пропустил два гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14