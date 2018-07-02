Лунин прокомментировал свой переход в "Реал"

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Лунин прокомментировал свой переход в "Реал"

Новичок мадридского "Реала" Андрей Лунин прокомментировал свой переход в королевский клуб, поблагодарив при этом руководство "сливочных".

"Моя мечта стала реальностью. Большое спасибо за ваше доверие" - написал Лунин в инстаграме.

Напомним, что трансфер 19-летнего украинского вратаря обошёлся "Реалу" в 8,5 миллионов евро. Стороны заключили шестилетний контракт.

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