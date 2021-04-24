Лунин прокомментировал возможное возвращение Роналду в "Реал"

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Лунин прокомментировал возможное возвращение Роналду в "Реал"

Фото Zbirna.com / Павел Кубанов

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин высказался о том, что в королевский клуб может вернуться форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я бы не сказал, что это активно обсуждается. Это в основном раздувается и делается прессой, поэтому тяжело что-то сказать. Все в "Реале" будут рады возвращению Роналду. Конечно, поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне - это шанс, который выпадает раз в жизни", - сказал украинец.

В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" всего один матч, в котором пропустил два гола.

36-летний Роналду выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год, провёл 438 игр, забил 450 мячей и сделал 131 ассист.

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