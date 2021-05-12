Лунин рассказал о разговоре с Зиданом о своем положении в "Реале"

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Лунин рассказал о разговоре с Зиданом о своем положении в "Реале"

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал о разговоре с главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом.

"Зидан объяснил мне свое видение футбола. Он сказал, что я должен играть и получать удовольствие. Зидан сказал, что я заслуживаю быть с "Реале". Я должно упорно работать и быть готовым в любой момент выйти на поле. Когда у меня появится шанс, я постараюсь проявить себя наилучшим образом", - приводит слова Лунина официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Лунин провел за "Реал" 1 матч и пропустил 2 гола. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2024 года.

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