Лунин рассказал, почему перешёл в "Вальядолид"

Украинский вратарь Андрей Лунин дал комментарии по поводу своего перехода из "Реала" в "Вальядолид".

Напомним, что речь идёт о годичной аренде 20-летнего футболиста без права выкупа.

"Я качественно провёл предсезонную подготовку и нахожусь в отличной форме. Я делал всё, чтобы показать свой уровень, но тренер сделал выбор не в мою пользу. Для меня важно постоянно играть, поэтому я принял предложение "Вальядолида". Спасибо клубу, я счастлив", - приводит слова голкипера Marca.

Лунин перешёл в "Реал" летом 2018 года из "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды, провёл 7 матчей и пропустил 7 голов. Его контракт с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года.

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