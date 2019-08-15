Лунин рассказал, почему перешёл в "Вальядолид"
Украинский вратарь Андрей Лунин дал комментарии по поводу своего перехода из "Реала" в "Вальядолид".
Напомним, что речь идёт о годичной аренде 20-летнего футболиста без права выкупа.
"Я качественно провёл предсезонную подготовку и нахожусь в отличной форме. Я делал всё, чтобы показать свой уровень, но тренер сделал выбор не в мою пользу. Для меня важно постоянно играть, поэтому я принял предложение "Вальядолида". Спасибо клубу, я счастлив", - приводит слова голкипера Marca.
Лунин перешёл в "Реал" летом 2018 года из "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды, провёл 7 матчей и пропустил 7 голов. Его контракт с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года.
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|Барселона
|38
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
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|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32