Лунин, скорее всего, будет отдан в аренду в "Вальядолид"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может на правах аренды перейти в "Вальядолид". Об этом пишет Diario de Valladolid.



По данным издания, переговоры находятся на продвинутой стадии. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не рассчитывает на 20-летнего голкипера в следующем сезоне, так как есть Тибо Куртуа и Кейлор Навас.



Стоит отметить, что прошлый сезон Лунин провел также в аренде в "Леганесе".

Ранее сообщалось, что молодым украинцем интересуется "Бетис".



Футболист стал игроком "Реала" летом 2018 года, перейдя из "Зари" за 8,5 миллиона евро. Его соглашение с "королевским клубом" рассчитано до лета 2024 года.



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