Лунин станет вторым голкипером "Реала"

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Лунин станет вторым голкипером "Реала"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который на данный момент играет в аренде в "Овьедо", вернется мадридский клуб и станет сменщиком Тибо Куртуа, передает AS.

Руководство "сливочных" хочет сэкономить на зарплате и расстаться с другим вратарем Альфонсом Ареола, который получает в клубе 2,7 миллиона евро в год. Зарплата Лунина в "Реале" - 1,35 млн за сезон.

Ареола принадлежит ПСЖ, "Реал" не будет продлевать его арендное соглашение.

"Реал" приобрел Лунина у "Зари" в 2018 году, однако после перехода он успел побывать в аренде в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

В этом сезоне Лунин провел за "Овьедо" девять матчей и пропустил 10 голов.

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