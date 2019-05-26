Лунин вернется в "Реал" в летнее трансферное окно

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Лунин вернется в "Реал" в летнее трансферное окно
Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин рассказал партнерам по команде, что в летнее трансферное окно он вернется в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, голкипер сказал в раздевалке: "Я вернусь в «Реал".

Таким образом, "Реал" не будет продлевать аренду украинца на следующий сезон.

В нынешнем сезоне 20-летний Лунин провел за "Леганес" семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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