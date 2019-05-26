Лунин вернется в "Реал" в летнее трансферное окно
Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин рассказал партнерам по команде, что в летнее трансферное окно он вернется в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, голкипер сказал в раздевалке: "Я вернусь в «Реал".
Таким образом, "Реал" не будет продлевать аренду украинца на следующий сезон.
В нынешнем сезоне 20-летний Лунин провел за "Леганес" семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь голов. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
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|38
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|3
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|Валенсия
|38
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|Хетафе
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|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
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|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
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|50
|10
|Бетис
|38
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|Алавес
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|50
|12
|Эйбар
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|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|Леванте
|38
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|16
|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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