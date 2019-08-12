Лунин выбрал новый клуб
Стало известно, где продолжит карьеру вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.
По информации Marca, в ближайшие дни 20-летний украинец на правах аренды перейдёт в "Вальядолид".
Клубы уже согласовали детали сделки. Сторонам осталось уладить некоторые нюансы, после чего о трансфере будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что в борьбу за перспективного голкипера включился "Милан".
Лунин перешёл в "Реал" летом 2018 года из "Зари" за 8,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он выступал за "Леганес" на правах аренды, провёл 7 матчей и пропустил 7 голов. Его контракт с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года.
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