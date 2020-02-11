Лунин высказался о своем будущем в "Реале"

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Лунин высказался о своем будущем в "Реале"
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Овьедо" на правах аренды, заявил, что он не уверен в своем будущем в королевском клубе.

"Пока что мне не сказали, что меня ожидает в следующем сезоне. Но я нахожусь на связи с руководством. Моей целью является регулярная игра. Это у меня получается в "Овьедо", поэтому я рад играл за команду", - приводит слова Лунина Onda Cero.

В нынешнем сезоне 21-летний голкипер провел за "Овьедо" пять матчей и пропустил шесть мячей.

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