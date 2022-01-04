Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Алькояно"

Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет на поле в матче против "Алькояно". Об этом на пресс-конференции перед матчем сказал главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

"У Лунина есть сезонный абонемент на "Алькояно" (смеется). Он хорошо знает поле и окружающую обстановку, поэтому он может провести хороший матч. Я сказал ему только то, что с его качествами он заслуживает играть больше. Хочу четко сказать, что в этом матче я хочу дать игровое время только одному футболисту - Лунину.

В остальном я планирую выставить сильнейший состав. Это не будет матч для тех, кто играл реже в этом сезоне. Мы сыграем лучшим возможным составом", - сказал итальянский специалист.

Отметим, что за все время в "Реал Мадриде" Лунин сыграл всего один матч - против "Алькояно" (1:2) в Кубке Короля в прошлом сезоне.

Игра этого сезона состоится пятого января в 23:30 (мск).

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