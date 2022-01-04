Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Алькояно"

Теги кубок короляандрей лунинреал мадридкарло анчелоттиалькойяно

Лунин выйдет в стартовом составе "Реала" в матче с "Алькояно"Фото: инстаграм Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин выйдет на поле в матче против "Алькояно". Об этом на пресс-конференции перед матчем сказал главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти.

"У Лунина есть сезонный абонемент на "Алькояно" (смеется). Он хорошо знает поле и окружающую обстановку, поэтому он может провести хороший матч. Я сказал ему только то, что с его качествами он заслуживает играть больше. Хочу четко сказать, что в этом матче я хочу дать игровое время только одному футболисту - Лунину.

В остальном я планирую выставить сильнейший состав. Это не будет матч для тех, кто играл реже в этом сезоне. Мы сыграем лучшим возможным составом", - сказал итальянский специалист.

Отметим, что за все время в "Реал Мадриде" Лунин сыграл всего один матч - против "Алькояно" (1:2) в Кубке Короля в прошлом сезоне. 

Игра этого сезона состоится пятого января в 23:30 (мск).

Также не пропустите: Хосе Бордалас высказался о тратах "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

"Реал" не делал предложения по Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов