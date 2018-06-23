Лунин: "Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в "Реале"

Теги реал мадридандрей лунин

Лунин: "Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в "Реале"Новичок "Реала"  Андрей Лунин заявил, что до перехода в мадридский клуб отклонил много предложений.

По словам футболиста, он давно мечтал сыграть в "Реале".

"Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в Мадриде. Это была моя мечта, и дело не в деньгах. Я публично говорил об этом журналистам у себя на родине. Давно болею за "Реал".

Сейчас я не думаю о том, чтобы стать первым вратарем "Реала". Но хочется закрепиться на долгие годы в Мадриде и выиграть здесь трофеи", - сказал он.

Читайте: "Реал" объявил о переходе Лунина | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов