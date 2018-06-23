Лунин: "Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в "Реале"
Новичок "Реала" Андрей Лунин заявил, что до перехода в мадридский клуб отклонил много предложений.
По словам футболиста, он давно мечтал сыграть в "Реале".
"Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в Мадриде. Это была моя мечта, и дело не в деньгах. Я публично говорил об этом журналистам у себя на родине. Давно болею за "Реал".
Сейчас я не думаю о том, чтобы стать первым вратарем "Реала". Но хочется закрепиться на долгие годы в Мадриде и выиграть здесь трофеи", - сказал он.
Читайте: "Реал" объявил о переходе Лунина | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20