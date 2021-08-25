Лунин заразился коронавирусом

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Лунин заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

Футболист сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, голкипер в ближайшее время отправится на самоизоляцию. Сроки возвращения Лунина в строй не разглашаются.

22-летний Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. Всего он провел за клуб один матч и пропустил два гола. Сдавался в аренду "Овьедо", "Леганесу" и "Вальядолиду". Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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