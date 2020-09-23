Лус Суарес перейдет в "Атлетико" бесплатно, но "Барселона" может получить за него небольшую сумму

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист перейдет в "Атлетико" бесплатно. Впрочем, "Барселона" может получить за него 2-3 миллиона в качестве бонусов при достижении определенных целей.

Напомним, что "Барселона" решила расстаться с форвардом, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач.

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