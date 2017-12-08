Лусио возобновил карьеру

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Лусио возобновил карьеру

Известный бразильский защитник Лусио решил возобновить профессиональную карьеру.

39-летний центрбек заключил контракт с клубом "Гама", представляющим один из федеральных бразильских дивизионов.

Напомним, что Лусио не играл с января 2017 года, после того как покинул индийский "Гоа".

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