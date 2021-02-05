"Лужники" хотят принять три статусных матча

Российский футбольный союз получил три заявки на проведение матчей от столичного стадиона "Лужники".

Арена рассчитывает принять финал Кубка России, игру за Суперкубок страны, а также домашний поединок квалификации ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

"Лужники" с радостью примут участие в этих крупных спортивных событиях. Все заявки мы направили. Окончательное решение, конечно, за РФС. Мы готовы принять московские дерби и игры сборной, которые смогли бы посмотреть как можно больше людей", - говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

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