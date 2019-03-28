"Лужники" могут принять финал Кубка России

В пресс-службе стадиона "Лужники" сообщили о готовности провести финал Кубка России.

"Изначально говорилось, что финал Кубка России состоится в "Лужниках". Арена полностью готова, однако последнее слово будет за РФС", - заявили представители "Лужников".

Напомним, что в полуфинале кубка мы увидим пары "Урал" - "Арсенал" и "Локомотив" - "Ростов". Матчи пройдут 3 апреля и 15 мая. Финал запланирован на 22 мая.

"Лужники" были реконструированы в 2017 году перед ЧМ-2018. Стадион вмещает 81 тысячу болельщиков.

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