"Лужники" вошли в число лучших стадионов мира по версии Marca

Испанская газета Marca опубликовала список из 40 лучших футбольных стадионов мира по собственной версии.

Среди прочих издание указало московскую арену "Лужники", которая принимала финал ЧМ-2018.

Также в перечне оказались "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид), "Камп Ноу" (Барселона), "Энфилд" (Ливерпуль), "Олд Траффорд" (Манчестер), "Уэмбли" (Лондон), "Сан Сиро" / "Джузеппе Меацца" (Милан), "Альянц Арена" (Мюнхен), "Донбасс Арена" (Донецк) и многие другие.

Теперь читатели Marca путём голосования выберут лучший стадион мира. С полным списком арен можно ознакомиться здесь.

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