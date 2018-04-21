Лужный: "Венгер уже поставил человека на своё место"
Экс-защитник "Арсенала" Олег Лужный заявил, что скорый уход Арсена Венгера с поста главного тренера "канониров" не стал для него неожиданностью.
"Всему своё время. Все футбольные болельщики должны его поблагодарить за то, что он сделал такую прекрасную команду. Нужно поставить ему памятник на стадионе. Кто станет новым тренером? Там не нужно думать, там уже давно всё придумали. Там уже все давным давно знают, кто будет главным тренером. За полгода было известно, что Венгер уйдёт. И он уже поставил человека на своё место" - сказал Лужный.
Отметим, что среди возможных преемников Венгера называют Луиса Энрике, Карло Анчелотти, Брендана Роджерса, Патрика Виейра и Микеля Артету.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25