"Львов" – "Динамо Киев" - 0:1 (обзор)

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"Львов" – "Динамо Киев" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Украины между "Львовом" и киевским "Динамо".

Не пропустите: Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом", "Александрия" сильнее "Зари". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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