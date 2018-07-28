"Львов" – "Динамо Киев" - 0:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча второго тура чемпионата Украины между "Львовом" и киевским "Динамо".
Не пропустите: Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом", "Александрия" сильнее "Зари". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35