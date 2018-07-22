"Львов" и "Александрия" победили в первом туре чемпионата Украины
Стартовал сезон в украинской Премьер-лиге. Победы в первом туре одержали "Львов" и "Александрия".
"Арсенал-Киев" – "Львов" - 0:2 (0:1)
Голы: Воронин, 28 - 0:1, Западня, 50 - 0:2
"Карпаты" Львов - "Александрия" - 0:2 (0:0)
Голы: Цуриков, 72 - 0:1, Пономарь, 81 - 0:2
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|Команда
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|О
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|Шахтер Донецк
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|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
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|32
|39
|6
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|32
|35