"Львов" и "Александрия" победили в первом туре чемпионата Украины

Теги львовкарпаты львовалександрияарсенал киев

"Львов" и "Александрия" победили в первом туре чемпионата Украины

Стартовал сезон в украинской Премьер-лиге. Победы в первом туре одержали "Львов" и "Александрия".

"Арсенал-Киев" – "Львов" - 0:2 (0:1)
Голы: Воронин, 28 - 0:1, Западня, 50 - 0:2

"Карпаты" Львов - "Александрия" - 0:2 (0:0)
Голы: Цуриков, 72 - 0:1, Пономарь, 81 - 0:2

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3 Ворскла 32 49
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