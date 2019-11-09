"Львов" обыграл "Ворсклу", "Десна" и "Мариуполь" потеряли очки в УПЛ

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"Львов" обыграл "Ворсклу", "Десна" и "Мариуполь" потеряли очки в УПЛ

Представляем результаты матчей 14-го тура УПЛ.

"Десна" - "Днепр-1" 1:1

Голы:  Шаповал, 45 - 0:1, Хлебас, 47 - 0:2

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля, Огиря, Мостовой, Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Дегтярев, 85).

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал, Загальский (Булеца, 67), Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой, Кулиш (Супряга, 63).


"Львов" - "Ворскла" 2:0

Голы: Абнер, 13 - 1:0, Пернамбуко (пен), 41 - 2:0

"Львов": Сарнавский, Люлька, Борзенко, Братков, Татарков, Сабино (Шина, 88), Приймак, Мартан, Педро, Абнер (Богунов, 67), Пернамбуко (Липе, 82)

"Ворскла": Резник, Баенко, Мартыненко, Чеснаков, Мельничук (Ребенок, 66), Кравченко, Скляр (Петрович, 84), Пердута, Луизао, Васин, Козыренко (Артур, 46)


"Мариуполь" - "Карпаты" 2:2

Голы: Чурко, 16 - 1:0, Мишнев, 55 - 2:0, Назарина, 59 - 2:1, Назарина (пен), 90 - 2:2

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Дава, Чоботенко, Кирюханцев (Тищенко, 78), Федорчук, Чех (Полегенько, 85), Корниенко (Горбунов, 63), Мишнев, Чурко, Вакула

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Веремеенко, Дубинчак, Халл, Клец, Вакуленко (Войковиц, 76), Назарина, Ди Франко (Деда, 46), Жоао Диого (Лоренцен, 72), Понде

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5 Александрия Александрия 13 23
6 Мариуполь Мариуполь 14 17
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 13 14
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 13 14
9 Dnipro-1 Dnipro-1 14 12
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 14 11
11 Ворскла Ворскла 13 8
12 Львов Львов 13 8
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