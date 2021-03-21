"Львов" - "Шахтер" - 3:2 (видеообзор игры)

Теги шахтер донецкльвов

"Львов" - "Шахтер" - 3:2 (видеообзор игры)Фото: Твиттер @FCShakhtar
Донецкий "Шахтер" неожиданно уступил в гостях аутсайдеру Чемпионата Украины "Львову" со счетом 2:3.

Представляем вашему вниманию видеообзор прошедшего поединка 19-го тура Украинской Премьер Лиги.


Читать также: "Шахтер" сенсационно проиграл "Львову" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси побил рекорд Хави

Месси побил рекорд Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов