"Львы" против "орлов": Англия и Нигерия встретятся впервые за 16 лет

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"Львы" против "орлов": Англия и Нигерия встретятся впервые за 16 лет

Англия – Нигерия

Стадион: Уэмбли (Лондон)

Начало матча: 19:15

2 июня в самом сердце английского футбола сойдутся две сборные, которым уже через пару недель предстоит сыграть на Чемпионате Мира в России. Англию и Нигерию нельзя назвать частыми противниками. Последний матч между этими сборными состоялся еще летом 2002 года на Чемпионате Мира в Японии и Корее. С тех пор они больше не пересекались.

Скорее всего, в матче с Нигерией главный тренер англичан Гарет Саутгейт будет использовать классическую схему 4-2-3-1 с акцентом на быстрые атаки. Как показывает статистика, у него существует четкое разделение. С топовыми сборными Саутгейт использует систему, приближенную к 3-5-2, что дает возможность прямо во время матча перестроиться на 5-3-2 или 5-4-1.

В остальных встречах, с командами уровня условной Словакии или Словении, наставник сборной "трех львов" предпочитает использовать стандартную расстановку, наседать и постоянно бить по воротам соперника. Именно поэтому Англия бьет в сторону ворот в два или даже в три раза чаще противника, но при этом у команды кризис реализации: она редко забивает больше одного гола за игру. Есть вероятность, что спарринг с "суперорлами" будет использован для того, чтобы наработать некоторые элементы для встречи с еще одной африканской командой – Тунисом. А это значит, что подопечные Саутгейта не будут валять дурака и попробуют добыть позитивный результат.

Сборная Нигерии провела 2 спарринга в 2018 году: обыграла поляков (1:0) и проиграла сербам (0:2). В матчах с этими командами главный тренер "суперорлов" Гернот Рор отошел от своей стандартной системы 4-2-3-1 и экспериментировал с 4-4-1-1 и 4-3-3. Потому сложно рассуждать о том, во что сыграет Нигерия в ближайшем матче. Очевидно, что немецкий наставник обратит внимание на атакующий потенциал команды, ведь в матчах со сборными Польши и Сербии (а это, на минуточку, сборные уровня Нигерии) "африканские бразильцы" забили всего один гол, да и тот залетел с пенальти. Имея в составе таких исполнителей, как, например, Одион Игало или Келечи Ихеаначо, можно попытаться пробивать голкиперов гораздо чаще. Интересные факты в преддверии матча:

Нигерия никогда не обыгрывала сборную Англии. Команды играли между собой три матча: в двух была зафиксирована ничья, один раз победила сборная "трех львов".

Англия не проигрывает уже 8 встреч подряд.

В течении 6 матчей Англия не забивает больше одного гола за игру.

Под руководством Гарета Саутгейта Англия лишь дважды победила с разницей в 2 и более мяча.

Под руководством Гернота Рора Нигерия проиграла только 3 встречи из 14, при этом была обыграна Аргентина (2:4).

Ориентировочные составы на игру:

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Джонс, Роуз – Дайер, Хендерсон – Рашфорд, Алли, Стерлинг – Кейн.

Нигерия: Узохо – Шеху, Трост-Экон, Авазьем, Идову – Онази, Ндиди – Ивоби, Мозес – Ихеаначо, Игало

Прогноз на матч

Несмотря на условное историческое равенство, Нигерия и Англия являются командами разного уровня. Эта касается как подбора игроков, так и достижений (хотя, что у тех, что у других с достижениями сейчас все так себе). Расклад сил перед матчем говорит о том, что Англия – явный фаворит. Нигерия не показала ничего сверхъестественного в 2018 году, даже при победе над поляками. Если атака "суперорлов" проведет еще один слабый матч в атаке, то Англии, которая очень мало пропускает, не составит проблем разобраться с африканской командой. Тем более, что разбираться предстоит дома. Такого же мнения и букмекеры. Коэффициент на победу сборной "трех львов" колеблется в районе 1,4. А вот в Нигерию веры совсем мало. Ее победа оценивается в 8,5. Если матч закончится вничью, то поставленные деньги можно приумножить в 4,5 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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