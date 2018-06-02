"Львы" загрызли "орлов": Англия сильнее Нигерии на "Уэмбли"
Англия и Нигерия сыграли предпоследний подготовительный матч перед Чемпионатом мира. Гарет Саутгейт, кажется, уже определился с тем, как его команда сыграет на грядущем турнире, ведь состав на матч был вполне боевой, да и схема 3-5-2, которая раньше использовалась только в матчах с "топами", дает повод подумать, что именно это расположение футболистов станет основным на мундиале.
Главный тренер Нигерии Гернот Рор решил максимально насытить центр поля и вышел играть в 4-3-3, надеясь на быстрые подключения фланговых игроков и голевой талант Игало. Уже на 4 минуте "африканские бразильцы" показали свой настрой на игру. "Бей своих, чтобы чужие боялись", – решил центральный защитник "суперорлов" Балагун и в верховой борьбе столкнулся головой с партнером по команде. К счастью, оба игрока остались в строю.
Свой первый гол Англия организовала на 7 минуте матча. После подачи Триппьера с углового Гари Кэхилл выиграл верховую борьбу в Трост-Экона и Джона оби Микела и отослал "круглый снаряд" точно в ближнюю "девятку" ворот Узохо. Через 5 минут сборная "трех львов" снова попыталась отличится после углового, но удар нигерийский вратарь парировал удар Стоунза с ближней дистанции.
На 29 минуте англичане создали третий действительно опасный момент в матче. Деле Алли прострелил с правого фланга, а Лингард, который набегал во вратарскую, проскочил мимо двух защитников и пробил в ближний угол ворот, но Узохо спас команду, переведя мяч на угловой.
Нигерия периодически проваливалась в обороне и теряла мяч в центре поля. За 6 минут до конца первого тайма один из таких обрезов привел к быстрой атаке "трех львов", после которой Хари Кейн сильно пробил из-за пределов штрафной площади. Вратарь "суперорлов" Узохо не сумел как следует сложится, и мяч проскочил между коленом и рукой голкипера. В первой половине встречи Нигерия выглядела абсолютно безнадежно и не провела ни одной атаки, которая заставила бы Пикфорда хоть немного напрячься.
Второй тайм "африканские бразильцы" начали куда резвее и даже забили гол. На 47 минуте вингер "Арсенала" Алекс Ивоби воспользовался отскоком мяча от штанги после красивого удара от Одина Игало и послал "снаряд" в пустую часть ворот. Спустя еще несколько минут "суперорлы" организовали продолжительную атаку, но после нескольких угловых подопечным Гернота Рора не удалось создать ничего дельного.
После 60 минуты команды как будто не хотели забивать. На поле было много борьбы и позиционных атак, однако мяч редко доходил до ворот обеих команд. А если и доходил, то это не заканчивалось ничем опасным. Команда Саутгейта провела очень хороший первый тайм, однако во втором растеряла всю прыть и напор. Нигерия же включилась только в начале второй половины встречи, и это не может радовать главного тренера Гернота Рора. Перед Чемпионатом мира команды проведут еще по одному матчу. Уже тогда можно будет делать выводы и прогнозы на ближайший мундиаль. А пока ждем-с..!
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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