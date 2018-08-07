Льяич может продолжить карьеру в России

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Льяич может продолжить карьеру в РоссииПолузащитник "Торино" Адем Льяич может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, интерес к 26-летнему хавбеку проявляют сразу несколько клубов РФПЛ. Также свои притязания на серба обозначили претенденты из Франции и Турции. Сами "быки" готовы выслушать предложения по своему игроку.

В прошлом сезоне Льяич забил 6 мячей и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за "Торино".

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