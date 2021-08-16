Льяич отказал "Спартаку": названа причина
Полузащитник "Бешикташа" Адем Льяич не перейдёт в московский "Спартак", сообщает Fotospor.
По сведениям издания, сделку сорвал сам футболист, несмотря на имеющуюся договорённость между клубами.
29-летний серб отказался от трансфера, поскольку его девушка не хочет переезжать в российскую столицу.
Из-за этого "Бешикташ" отстранил Льяича от тренировок с командой. Его контракт рассчитан до конца сезона.
Не пропустите: В "Спартаке" опровергли интерес к хавбеку "Рейнджерс". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 августа
-
Агент - об отстранении Вильены от тренировок "Краснодара": "Каждый в клубе знает истинную причину"
-
Стали известны сроки восстановления Ренату Санчеша
-
Президент "Урала" назвал задачу команды на сезон РПЛ
-
"Барселона" и "Арсенал" могут совершить обмен игроками
-
"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги
-
"Торино" нацелился на защитника "Спартака"
-
Нападающий "Герты" отказал "Зениту"
-
ПСЖ не собирается покупать Роналду в этом году
-
"Кротоне", "Тернана", "Салернитана" и "Сампдория" прошли в следующий раунд Кубка Италии
-
1
Льяич отказал "Спартаку": названа причина
-
Официально: "Вольфсбург" исключён из Кубка Германии
-
Головин попал в заявку "Монако" на игру с "Шахтёром"
-
"Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги
-
Карпин обратился к болельщикам сборной России
-
СМИ узнали новые требования ЦСКА по трансферу Влашича
-
Анри высказался о перспективах ПСЖ в этом сезоне
-
Ничья "Локомотива" и "Зенита", "Спартак", ЦСКА и "Краснодар" добыли победы: все результаты 4-го тура РПЛ
-
Названа причина обморока футболиста "Бордо" во время матча с "Марселем"
-
Стал известен состав сборной Украины на сентябрьские отборочные матчи ЧМ-2022