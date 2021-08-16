Льяич отказал "Спартаку": названа причина

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Льяич отказал "Спартаку": названа причина

Фото инстаграм Адема Льяича

Полузащитник "Бешикташа" Адем Льяич не перейдёт в московский "Спартак", сообщает Fotospor.

По сведениям издания, сделку сорвал сам футболист, несмотря на имеющуюся договорённость между клубами.

29-летний серб отказался от трансфера, поскольку его девушка не хочет переезжать в российскую столицу.

Из-за этого "Бешикташ" отстранил Льяича от тренировок с командой. Его контракт рассчитан до конца сезона.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Странно ... выглядит как обычная курва , такие только в Москву и стремятся ... Хе-хе ...

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