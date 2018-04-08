Льяич принес "Торино" победу над "Интером"

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Льяич принес "Торино" победу над "Интером"

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Торино" обыграл "Интер". Победу туринцам принес бывший игрок миланского клуба Адем Льяич, отличившийся в первом тайме. После этого матча "Торино" занимает 10 место в Серии А, "Интер" остался на четвертой позиции.

"Торино" – "Интер" - 1:0 (1:0)
Гол: Льяич, 36 - 1:0

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу, Ляйич, Базелли (Аккуа, 80), Яго Фальке (Эдера, 73), Оби (Вальдифьори, 88), де Сильвестри, Белотти.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио (Раноккия, 87), Жоау Канселу, Миранда, Брозович, Гальярдини, Валеро (Карамо, 68), Кандрева (Рафинья, 59), Перишич, Икарди.

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