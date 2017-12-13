Ляказетт: "Арсенал" может стать чемпионом только чудом"
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт считает, что у его команды мало шансов на победу в чемпионате Англии.
"Я думаю, что нам будет крайне сложно побороться за титул. Только чудо поможет "Арсеналу" отыграть отставание от "Манчестер Сити". Нужно, чтобы они проиграли много матчей, но это фантастики. Они демонстрируют отличный футбол. Но это не значит, что их нельзя победить", - цитирует Ляказетта London Evening Standard.
После 16 матчей "Арсенал" занимает шестое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 17 очков.
Не пропустите: Ляказетт рассказал, почему он перешел именно в "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|16
|46
|2
|Манчестер Юнайтед
|16
|35
|3
|Челси
|17
|35
|4
|Бернли
|17
|31
|5
|Ливерпуль
|16
|30
|6
|Арсенал Лондон
|16
|29
|7
|Тоттенхэм
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|16
|19
|11
|Саутгемптон
|16
|18
|12
|Хаддерсфилд Таун
|17
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|17
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11