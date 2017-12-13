Ляказетт: "Арсенал" может стать чемпионом только чудом"

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Ляказетт: "Арсенал" может стать чемпионом только чудом"
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт считает, что у его команды мало шансов на победу в чемпионате Англии.

"Я думаю, что нам будет крайне сложно побороться за титул. Только чудо поможет "Арсеналу" отыграть отставание от "Манчестер Сити". Нужно, чтобы они проиграли много матчей, но это фантастики. Они демонстрируют отличный футбол. Но это не значит, что их нельзя победить", - цитирует Ляказетта London Evening Standard.

После 16 матчей "Арсенал" занимает шестое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 17 очков.

Не пропустите: Ляказетт рассказал, почему он перешел именно в "Арсенал". | http://soccernews.ru

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