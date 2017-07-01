Ляказетт дал согласие на переход в "Арсенал"

Нападающий "Лиона" Александр Ляказетт близок к переходу в "Арсенал", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, футболист дал согласие на переход в лондонский клуб. Осталось, чтобы клубы согласовали сумму трансфера, которая может составить около 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ляказетт принял участие в 45 матчах и отметился 37 голами.

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