Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"

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Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт готов пригласить в лондонский клуб форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн - мой лучший друг, у нас очень хорошие отношения, мы часто веселимся вместе. Если Антуан приедет ко мне в Лондон, я попрошу его перейти в "Арсенал" - цитирует Ляказетта The Telegraph.

Напомним, что оба футболиста выступают за национальную сборную Франции.

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