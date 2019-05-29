Ляказетт и Азар в старте на финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал"

Тренерские штабы "Челси" и "Арсенала" огласили стартовые составы на матч финала Лиги Европы.

Встреча состоится сегодня, 29 мая, в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:00 (мск).



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Э. Азар, Жиру, Педро.



"Арсенал": Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

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