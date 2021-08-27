Ляказетт ищет новый клуб

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Ляказетт ищет новый клуб

Фото инстаграм Александра Ляказетта

Форвард лондонского "Арсенала" Александр Ляказетт может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

По информации GFFN, агентство Score Agencies, представляющее интересы 30-летнего футболиста, активно ищет новый клуб для своего клиента.

Сообщается, что за последние две недели услуги француза были предложены практически всем европейским грандам.

В этом сезоне Ляказетт провёл 1 игру за "Арсенал" и забил 1 мяч. В прошлой кампании в его активе 17 голов и 3 ассиста в 43 матчах.

Контракт нападающего с "канонирами" истекает в июне 2022 года. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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