Ляказетт лайкнул критический пост в адрес Эмери и Джаки

Теги арсенал лондоналександр ляказеттгранит джакаунаи эмери

Ляказетт лайкнул критический пост в адрес Эмери и Джаки

У нападающего лондонского "Арсенала" Александра Ляказетта могут возникнуть проблемы из-за соцсетей.

Сообщается, что француз оставил лайк под публикацией одного из болельщиков "канониров", который раскритиковал главного тренера Унаи Эмери и капитана команды Гранита Джаку.

"Извините, но с меня довольно. Невозможно вести 2:0 в матче с "Пэлас" и сыграть вничью. Эмери, дружище, я защищал тебя, но хватит значит хватит. Джака тоже может пойти к чёрту. Не хочу снова увидеть его в футболке "Арсенала"!" - говорится в посте раздосадованного фаната.

Напомним, что Джака в ответ на свист трибун в резкой форме послал болельщиков и, проигнорировав рукопожатие Эмери, отправился в подтрибунное помещение.

Не пропустите: Эмери высказался о поведении Джаки, который оскорбил его и фанатов "Арсенала". | http://soccernews.ru
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