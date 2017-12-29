Ляказетт: "Мне бы хотелось завершить сезон с титулом"

Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт хочет в этом сезоне выиграть с "канонирами" трофей.

"Мне бы хотелось завершить сезон с титулом. Выиграть Премьер-Лигу будет крайне сложно, может получится выиграть национальный Кубок или Лигу Европы" - приводит слова Ляказетта Goal.com.

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